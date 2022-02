26.02.2022 ( vor 3 Stunden )

Der FC Schalke 04 hat den Sprung in die Aufstiegszone der 2. Fußball-Liga verpasst. Der Bundesliga-Absteiger kam am Samstag in einem intensiven und spannenden Spiel nicht über ein 1:1 (1:1) beim Karlsruher SC hinaus. Die Gelsenkirchener, die wie angekündigt ohne den Schriftzug ihres umstrittenen rus