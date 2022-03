27.02.2022 ( vor 3 Tagen )



Rund 60 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntag auf dem Frankfurter Römerberg gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. "Kein Krieg!" stand in russischer Sprache auf einem selbstgemalten Plakat, das eine Teilnehmerin hielt. Andere Plakate forderten "Stoppt den Krieg".