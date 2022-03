02.03.2022 ( vor 3 Tagen )



Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine stellt die Messe Düsseldorf Unternehmensgruppe ihre Geschäftstätigkeit in Russland bis auf Weiteres ein. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte die Messe am Dienstagabend mit. Der Schritt schließe auch die Aktivitäten der Tochtergesellschaft Me 👓 Vollständige Meldung