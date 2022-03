Mehr als eine Million Ukrainer sind bereits vor dem Krieg aus ihrem Land geflohen. Viele von ihnen könnten Schutz in der EU suchen. Die EU-Staaten einigen sich...

Flucht vor russischen Angriffen: Kiews Bürger suchen Schutz unter der Erde Tausende Menschen haben in Kiew ihre Wohnungen verlassen, suchen unterirdisch Schutz, vor allem in den Kellern der Häuser. Aber auch in den U-Bahn-Stationen,...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt