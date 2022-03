Merkur.de Säugling stirbt in Klinik an schweren Verletzungen - Vater dringend Tatverdächtig https://t.co/3Z2ey47C2z vor 2 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Oberammergau: Säugling stirbt an schweren Verletzungen - Vater in U-Haft #123INFO https://t.co/s8lCXDkZzW vor 3 Stunden SZ Bayern Oberammergau: Säugling stirbt an schweren Verletzungen - Vater in U-Haft https://t.co/h2bxJQlilP vor 3 Stunden Wochenblatt Säugling stirbt an schweren Verletzungen: Vater in U-Haft #Kriminalität #Gewalt #Baby #Gefängnis #Kind… https://t.co/vnIzU0rtOb vor 4 Stunden BILD München Vater in Untersuchungshaft - Säugling stirbt an schweren Verletzungen https://t.co/c7tiGFcI6I #Muenchen Nachrichten vor 4 Stunden