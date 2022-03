09.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Über 80.000 Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg inzwischen in Deutschland angekommen. Zwei von ihnen hat der Schauspieler Timur Bartels bei sich aufgenommen. Timur Bartels hat ein geflüchtetes Ehepaar aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew in seinem Berliner Über 80.000 Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg inzwischen in Deutschland angekommen. Zwei von ihnen hat der Schauspieler Timur Bartels bei sich aufgenommen. Timur Bartels hat ein geflüchtetes Ehepaar aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew in seinem Berliner 👓 Vollständige Meldung