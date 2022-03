14.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Zwei Geldautomaten in verschiedenen Banken in Berlin-Lichtenberg sind von Unbekannten in derselben Nacht gesprengt worden. Eine der Explosionen in der Nacht zu Montag war so stark, dass die Fensterscheiben einer Bank in einem Einkaufszentrum zersprangen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.