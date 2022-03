19.03.2022 ( vor 1 Woche )

Im Frühjahr vor und im Herbst zurück – der überwiegenden Mehrheit der Bundesbürger passt die Zeitumstellung gar nicht. An ihre Abschaffung glauben dennoch die wenigsten. Die Zeitumstellung ist für die Mehrheit der Menschen in Deutschland eine überflüssige Regelung. Bei einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK gaben 72 Prozent an, dass die Zeitumstellung abgeschafft w...