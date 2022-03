19.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Bremen beklagt kurz vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 einen weiteren Ausfall. Zwei Tage nach Torjäger Marvin Ducksch wurde am Samstag auch der offensive Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt positiv auf das Coronavirus getestet. Den Bremern fehlen damit am S Werder Bremen beklagt kurz vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 einen weiteren Ausfall. Zwei Tage nach Torjäger Marvin Ducksch wurde am Samstag auch der offensive Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt positiv auf das Coronavirus getestet. Den Bremern fehlen damit am S 👓 Vollständige Meldung