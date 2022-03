Vor zwei Wochen wurden erste Corona-Lockerungen an niedersächsischen Schulen umgesetzt. Damals wurde die Testpflicht von fünf auf drei Mal die Woche reduziert....

Covid-Maßnahmen werden in Europa immer weniger, doch sie sind nur selten komplett abgeschafft. Während Touristen in Frankreich keine Maske mehr tragen müssen,...