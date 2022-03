20.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Am 2. Spieltag der Meisterrunde hat VfB Oldenburg seine Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Im Duell mit dem direkten Aufstiegskonkurrenten Teutonia 05 Ottensen kamen die Niedersachsen vor 2109 Zuschauern zu einem 3:0-Erfolg, den Marten Schmidt, Max Wegner und Nico Knystock