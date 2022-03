META 💙💛Мир для України RT @HollsteinM: Die Erfinderin der Broschen-Diplomatie. Eine beeindruckende Frau. May she rest in peace. https://t.co/l1ba54C24v vor 16 Minuten

Ein Willi RT @RND_de: Madeleine #Albright war US-Außenminister unter dem demokratischen Präsidenten Bill #Clinton. Nun ist Albright im Alter von 84 J… vor 31 Minuten

Kerstin 💉💉💉👍🐶🐾🌈🔴#WearAMask😷 RT @HollsteinM: Die Erfinderin der Broschen-Diplomatie. Eine beeindruckende Frau. May she rest in peace. https://t.co/l1ba54C24v vor 35 Minuten

Wolfgang A.Gerlitzki RT @HellaJohn1: Ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot https://t.co/3o64wsfyVY via @tonline vor 41 Minuten

Ocir 😎 RT @WDRaktuell: Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright ist gestorben. Sie war von 1997 bis 2001 Außenministerin der USA unter… vor 48 Minuten