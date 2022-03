24.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Chance genutzt, sich in der Länderspielpause Selbstvertrauen für den Liga-Endspurt zu holen und bleibt mit Trainer Daniel Thioune weiter ohne Niederlage. Der Tabellen-13. gewann am Donnerstag ein Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Chance genutzt, sich in der Länderspielpause Selbstvertrauen für den Liga-Endspurt zu holen und bleibt mit Trainer Daniel Thioune weiter ohne Niederlage. Der Tabellen-13. gewann am Donnerstag ein Testspiel ohne Zuschauer gegen eine B-Elf des niederländ 👓 Vollständige Meldung