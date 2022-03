24.03.2022 ( vor 11 Stunden )



Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga in diesem Jahr siegreich. Am Donnerstagabend schlugen die Berliner vor 4026 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den Pokalsieger TBV Lemgo Lippe mit 29:24 (14:11). Nach dem sechsten Ligasieg in Serie bleiben die Füchse Tabellend