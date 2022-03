Edgar Hase RT @BR24: In der Nacht zum 27. März wird von Winter- auf #Sommerzeit umgestellt. Eine Stunde wird uns genommen. An vielen Menschen geht die… vor 2 Stunden BR24 In der Nacht zum 27. März wird von Winter- auf #Sommerzeit umgestellt. Eine Stunde wird uns genommen. An vielen Men… https://t.co/UCphYuo2dS vor 3 Stunden #bitterböserLuciferPuuh 🇺🇦 @MFrauchi @Schneimere Es gibt keine #Zeitverschiebung und keine #Zeitumstellung. Wir stellen nur unsere Uhren eine… https://t.co/BU0CV2Kf4m vor 3 Stunden idowa Heute Nacht ist es wieder soweit. #Zeitumstellung #Sommerzeit https://t.co/e9OreZfgSR vor 6 Stunden Schwarzwälder Bote Das doppelte Umstellen der Uhren nervt viele Menschen jedes Jahr. Die bekannte Debatte über Sinn und Zweck spielte… https://t.co/BaavEVylpJ vor 8 Stunden Westfalen-Blatt ⏰ ⌚️🕰 🌡 Nicht vergessen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestell… https://t.co/ikMUIaBaZr vor 9 Stunden