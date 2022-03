30.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Im sächsischen Stollberg ist ein Feuer in einem Behandlungszimmer der Notaufnahme ausgebrochen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Bei einem Brand in der Notaufnahme des Krankenhauses in Stollberg (Erzgebirgskreis) ist ein 61-Jähriger schwer verle Im sächsischen Stollberg ist ein Feuer in einem Behandlungszimmer der Notaufnahme ausgebrochen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Bei einem Brand in der Notaufnahme des Krankenhauses in Stollberg (Erzgebirgskreis) ist ein 61-Jähriger schwer verle 👓 Vollständige Meldung