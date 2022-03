30.03.2022 ( vor 6 Stunden )



Vor allem in Leipzig und Dresden gibt es wieder mehr Sozialwohnungen. Dank enormer finanzieller Mittel konnte der Wohnungsbau vorangetrieben werden. Jetzt sei auch der ländliche Raum dran. Nach zuletzt stagnierenden Zahlen hat sich der Bestand an Sozialwohnungen in Sachsen wieder etwas erholt.