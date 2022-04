idowa Für rund 600.000 Muslime in Bayern beginnt am heutigen Samstag der Fastenmonat Ramadan. https://t.co/pFBNM0pJP4 vor 7 Stunden esther laakmann Tausende Muslime begehen Ramadan in Bayern via @welt https://t.co/oxnQM4Mn48 vor 9 Stunden