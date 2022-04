04.04.2022 ( vor 6 Stunden )



Die Menschen in Die Menschen in Sachsen -Anhalt erwartet zu Beginn der Woche stürmisches Wetter mit Regen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist ab dem Vormittag mit windigen Böen zu rechnen, die im Tagesverlauf weiter zunehmen. Am Montagnachmittag werden örtlich Sturmböen von bis zu 80 Kilo 👓 Vollständige Meldung