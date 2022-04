06.04.2022 ( vor 2 Stunden )



In Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen muss am Donnerstag mit Windböen mit Orkanstärke gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst gab am Mittwochabend entsprechende Unwetterwarnungen heraus. In Thüringen seien vor allem der Süden und Südosten des Landes in Lagen über 600 Metern betroff