LVZ: Weniger Ungeimpfte an Behörden gemeldet als erwartet Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs in Sachsen haben bislang weniger Ungeimpfte an die Gesundheitsämter gemeldet als erwartet. Im Ergebnis einer...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland





Stürmischer Wochenstart in Sachsen-Anhalt erwartet Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet zu Beginn der Woche stürmisches Wetter mit Regen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist ab dem...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland