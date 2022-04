07.04.2022 ( vor 18 Stunden )

Parallel zur Debatte im Bundestag um eine mögliche Corona- Impfpflicht in Deutschland haben mehr als 1000 Impfgegner am Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Sie versammelten sich am Donnerstagmorgen und protestierten gegen die Corona-Gesetze. Der Titel der Demonstration lautete: "Für freie Impfe