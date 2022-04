Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Villarreal gab es für die Bayern-Profis am Donnerstag viel Kritik. Auch von Klub-Boss Oliver Kahn. Der Vorstandschef...

Villarreal (dpa) - Der strahlende Sonnenschein an der ostspanischen Mittelmeerküste taugte nach dem rätselhaft schlappen Auftritt der entzauberten Bayern-Stars...

"Wir sind nicht überrascht": Kahn nach Freiburgs Einspruch entspannt Der SC Freiburg hat an diesem Montag also Einspruch gegen die Wertung des 1:4 am vergangenen Wochenende gegen die Bayern eingelegt. Im Lager der Münchner...

