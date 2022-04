Fußball: Tausende Eintracht-Anhänger bei Fanmarsch in Barcelona Mindestens 30.000 Frankfurt-Fans sollen in Barcelona dabei sein, wenn die Eintracht heute in der Europa League beim FC Barcelona spielt.

Berliner Morgenpost vor 6 Stunden - Top abendblatt.de Auch berichtet bei • t-online.de



Europa League - Kniezerrung: Einsatz von Djibril Sow beim FC Barcelona offen Frankfurt/Main (dpa) - Mittelfeldspieler Djibril Sow von Eintracht Frankfurt hat sich im Fußball-Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (1:2) eine Kniezerrung...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport