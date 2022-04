18.04.2022 ( vor 5 Stunden )



München (dpa) - Mehrere Hundert Dackel und ihre Herrchen und Frauchen haben am München (dpa) - Mehrere Hundert Dackel und ihre Herrchen und Frauchen haben am Ostermontag den "Dackel-Day" im Olympiapark in München gefeiert. Die Veranstaltung wurde in Erinnerung an den Dackel "Waldi" organisiert, das erste offizielle Maskottchen der Olympischen Spiele, die vor 50 Jahren in Münch 👓 Vollständige Meldung