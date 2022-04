18.04.2022 ( vor 4 Stunden )

Nach einem ruhigen Osterwochenende hat am Montagnachmittag der Rückreiseverkehr eingesetzt. "Vor allem in Richtung Norden ist viel los", sagte eine Sprecherin des Autoclubs ADAC am Montag in München. Besonders in Baden-Württemberg und Bayern rolle seit dem Nachmittag die Heimreisewelle nach dem lang