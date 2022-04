22.04.2022 ( vor 8 Stunden )



Im Prozess um Schwarzarbeit gegen einen Bauunternehmer aus Neumünster will das Kieler Landgericht am heutigen Freitag das Im Prozess um Schwarzarbeit gegen einen Bauunternehmer aus Neumünster will das Kieler Landgericht am heutigen Freitag das Urteil verkünden. Zuvor werden noch die Plädoyers erwartet. Der 46-jährige Mann soll von 2016 bis 2020 in seiner Baufirma durch Schwarzarbeit einen Gesamtschaden von rund 4, 4 Mil 👓 Vollständige Meldung