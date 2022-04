26.04.2022 ( vor 4 Stunden )



Der Prüfkonzern Dekra ist nach einer Corona-Delle im Jahr 2020 zurück auf Wachstumskurs. Wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte, stieg der Umsatz im Jahr 2021 um rund elf Prozent auf 3, 5 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor war der Umsatz erstmals seit 16 Jahren nicht gestiegen, sondern um