01.05.2022 ( vor 7 Stunden )



(dpa) - Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verschafft und den FC Erzgebirge Aue vorzeitig in die 3. Liga geschossen. Die Hessen feierten einen fulminanten 6:0 (4:0)-Sieg und verbesserten sich in der Tabell Darmstadt (dpa) - Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verschafft und den FC Erzgebirge Aue vorzeitig in die 3. Liga geschossen. Die Hessen feierten einen fulminanten 6:0 (4:0)-Sieg und verbesserten sich in der Tabell 👓 Vollständige Meldung