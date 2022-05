03.05.2022 ( vor 7 Stunden )



Friedrich Merz hat die Ukraine per Zug erreicht. Als Erstes ging es nach Irpin. In Deutschland sieht man die Friedrich Merz hat die Ukraine per Zug erreicht. Als Erstes ging es nach Irpin. In Deutschland sieht man die Reise einer Umfrage zufolge kritisch. 👓 Vollständige Meldung