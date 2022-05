FDP Heilbronn RT @MarcoBuschmann: Auch für @andreasscheuer gilt die Unschuldsvermutung. Kein Mensch, der um seine Unschuld kämpft, hat Häme verdient. Zug… vor 13 Minuten VTDZW+D(d&d) RT @a_watch: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Verkehrsminister #Scheuer - wegen eines Anfangsverdachts der uneidlichen Fa… vor 58 Minuten Ach_ach_was_ RT @heuteshow: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in der Maut-Affäre gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer. Glück für ihn: Bayern liefer… vor 1 Stunde sabine smolka RT @CheGuevara_1961: Pkw-Maut-Affäre: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Verkehrsminister #Scheuer wegen Falschaussagen PS: Sp… vor 1 Stunde Martin RT @heuteshow: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in der Maut-Affäre gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer. Glück für ihn: Bayern liefer… vor 1 Stunde Svenja 🦄 RT @heuteshow: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in der Maut-Affäre gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer. Glück für ihn: Bayern liefer… vor 1 Stunde