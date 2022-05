TV-Quoten: Kanzler-Ansprache zum 8. Mai erreicht großes Publikum Berlin (dpa) - Die Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa am 8. Mai 1945 hat am Sonntag ein recht großes Publikum...

t-online.de vor 12 Stunden - Deutschland