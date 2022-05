10.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Die beiden Cottbuser Bahnradsport-Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich steigen in dieser Woche beim Nations Cup in das Wettkampfjahr 2022 ein. In Milton (Kanada) wird vom 12. bis 15. Mai gefahren. Hinter den beiden Vorzeige-Sprinterinnen vom Track-Team Brandenburg liegt eine fast sec Die beiden Cottbuser Bahnradsport-Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich steigen in dieser Woche beim Nations Cup in das Wettkampfjahr 2022 ein. In Milton (Kanada) wird vom 12. bis 15. Mai gefahren. Hinter den beiden Vorzeige-Sprinterinnen vom Track-Team Brandenburg liegt eine fast sec 👓 Vollständige Meldung