10.05.2022 ( vor 17 Stunden )



Zwei Tage nach der gewonnen Landtagswahl hat die CDU in Schleswig-Holstein eine erste Personalentscheidung getroffen. Die Fraktion wählte am Dienstag den Finanzpolitiker Tobias Koch erneut zum Fraktionschef. Die Stimmung sei nach dem Wahlerfolg richtig gut, sagte Koch. In geheimer Wahl erhielt der