11.05.2022 ( vor 7 Stunden )



Kutten mit bestimmten Kennzeichen sind eigentlich verboten. Offenbar hielten sich einige Rockergruppen nicht daran und gerieten nun in zwei Bundesländern in den Fokus von Ermittlern. Die Polizei hat am Mittwochmorgen sieben richterliche Durchsuchungsbefehle bei Mitgliedern der Rockergruppierung Hells Angels in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Der Vorwurf gegen die Rocker la... 👓 Vollständige Meldung