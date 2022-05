Monika (J) RT @SWRAktuellBW: Fast die Hälfte der #Schüler, die von der #Grundschule in die fünfte Klasse wechselt, entscheidet sich für das #Gymnasium… vor 4 Stunden SWR Aktuell BW Fast die Hälfte der #Schüler, die von der #Grundschule in die fünfte Klasse wechselt, entscheidet sich für das… https://t.co/kAVlxZUIj4 vor 6 Stunden ka-news.de Auch Baden-Württemberg muss an die nächste Generation denken - gerade beim Thema Bildung. Der Großteil der Grundsch… https://t.co/Lw2ij0l7pC vor 8 Stunden BILD Stuttgart In Ba-Wü - 83 000 Anmeldungen an weiterführende Schulen https://t.co/prHtjE28uI #Stuttgart #Nachrichten vor 9 Stunden