12.05.2022 ( vor 7 Stunden )



Bei dem wegen einer Anschlagsplanung festgenommenen 16-jährigen Schüler in Essen wurden SS-Runen, sowie zahlreiche rechtsextreme, antisemitische und antimuslimische Schriftstücke gefunden. Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag.