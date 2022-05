14.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Das eigene Auto direkt am Hotelbett: Ob das noch zeitgemäß ist – Stichwort: Verkehrswende –, ist durchaus streitbar. Ein Frankfurter Hotel bietet diesen Service trotzdem. Welche Menschen nehmen ihn in Anspruch? Vom Hotelbett aus kann man den Blick auf das modern eingerichtete Zimmer schweifen lassen 👓 Vollständige Meldung