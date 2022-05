15.05.2022 ( vor 3 Stunden )

Stichprobenartige Umfragen sagen eine niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren voraus. Das gab der Landeswahlleiter am Nachmittag bekannt. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale deutet sich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine etwas geringere Wahlbeteiligung als im Jahr 2017 an. Bis 16 Uhr lag sie in acht ausgewählten Kreisen und kreis...