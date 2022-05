15.05.2022 ( vor 3 Stunden )



FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp geht nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von einer künftig schwarz-grünen Landesregierung aus. "Wir haben zwei klare Wahlgewinner und ich gehe davon aus, dass die beiden auch miteinander koalieren werden", sagte der FDP-Landesvorsitzende am Sonntagabend im