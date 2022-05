17.05.2022 ( vor 4 Stunden )



Eine mögliche schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wird die Ampelkoalition im Bund nach Einschätzung des Politologen Karl-Rudolf Korte nicht belasten. "Ich sehe überhaupt keine Spannung, die daraus erwachsen könnte zwischen einer Eine mögliche schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wird die Ampelkoalition im Bund nach Einschätzung des Politologen Karl-Rudolf Korte nicht belasten. "Ich sehe überhaupt keine Spannung, die daraus erwachsen könnte zwischen einer Ampel und einer anderen Koalitionskonstellation in NRW 👓 Vollständige Meldung