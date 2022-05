18.05.2022 ( vor 10 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb verständigten sich am Mittwochabend mit den kommunalen Arbeitgebern auf zusätzliche Entlastungstage und monatliche Zulagen für Kita-Erzieher und Beschäftigte in anderen sozialen Berufen. Das teilten die Tarifpartner nach rund zwölfstündig Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb verständigten sich am Mittwochabend mit den kommunalen Arbeitgebern auf zusätzliche Entlastungstage und monatliche Zulagen für Kita-Erzieher und Beschäftigte in anderen sozialen Berufen. Das teilten die Tarifpartner nach rund zwölfstündig 👓 Vollständige Meldung