19.05.2022 ( vor 6 Tagen )

Wie können Regierungen die mögliche nächste Pandemie bekämpfen? Um vorbereitet zu sein, haben die Gesundheitsminister der G7-Staaten in Berlin offenbar den Ernstfall geprobt – mit einer fiktiven Krankheit. Die Gesundheitsminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) beraten von Donnerstag an in Berlin über den Kampf gegen weltweite Gesundheitskrisen. Künftige Pandemien müssten schneller e...