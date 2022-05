ZEIT ONLINE Gesundheit Mit einem Ausschlag im Gesicht fängt es an. Immer mehr Länder melden Fälle von seltenen #Affenpocken beim Menschen.… https://t.co/STlwlK96az vor 51 Minuten Dominik Schott RT @SZ_Gesundheit: Die #Affenpocken wurden bisher fast ausschließlich in einigen afrikanischen Ländern beobachtet. Doch nun erkranken auch… vor 53 Minuten SZ Gesundheit Die #Affenpocken wurden bisher fast ausschließlich in einigen afrikanischen Ländern beobachtet. Doch nun erkranken… https://t.co/rE0miyQUSD vor 1 Stunde Saturndiva Homo-und Bisexuelle Männer 🤔 https://t.co/YO3DkwQj6Q News: Immer mehr Affenpocken-Fälle weltweit - Was hat das zu b… https://t.co/G90MmAxYbf vor 6 Stunden Prokdus-Gesundheit Immer mehr Affenpocken-Fälle weltweit - Was hat das zu bedeuten? - https://t.co/GPDIQTLBl3 News https://t.co/YfkenNWXof via @GoogleNews vor 12 Stunden Rheinische Post Fälle der eigentlich seltenen #Affenpocken werden mittlerweile in immer mehr Ländern nachgewiesen - nun etwa auch i… https://t.co/lWSMQtcLk1 vor 23 Stunden