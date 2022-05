23.05.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Bahn-Tochter DB Regio will auch im Südwesten ihre Kapazitäten zum Start des 9-Euro-Monatstickets im Juni ausweiten. "An Wochenenden und Feiertagen setzt die DB größere Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen ein", teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Es werden zudem auch unter der Woche längere Züge r