Deutschland setzt weiter auf Maskenpflicht Die EU lockert die Regeln zum Tragen der Maske beim Fliegen, in Deutschland gilt die Pflicht aber weiter.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Welt





Weiter Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland Die EU lockert ihre Empfehlungen in Bezug auf die Maskenpflicht in Flugzeugen. In Deutschland müssen Reisende aber in Flugzeugen generell weiterhin Masken...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Wirtschaft