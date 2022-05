Frust statt Feierlaune - Nach Pyro-Zündelei auf dem Römer: Polizei ermittelt gegen drei Eintracht-Spieler

So schön der Europapokal-Empfang der Eintracht-Stars auch war, so heftige Konsequenzen zieht er nun mit sich. So hat die Polizei gegen einige Franktfurter...

Focus Online vor 23 Minuten - Sport