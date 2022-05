29.05.2022 ( vor 2 Stunden )



Was genau geschehen ist, muss noch geklärt werden: In Niedersachsen ist es auf einem Jahrmarkt zu einem Unfall gekommen. Eine junge Frau wurde durch ein Fahrgeschäft tödlich verletzt. Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ums Leben gekommen. "Eine 18-j Was genau geschehen ist, muss noch geklärt werden: In Niedersachsen ist es auf einem Jahrmarkt zu einem Unfall gekommen. Eine junge Frau wurde durch ein Fahrgeschäft tödlich verletzt. Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ums Leben gekommen. "Eine 18-j 👓 Vollständige Meldung