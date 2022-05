Der BC Vienna hat zum zweiten Mal nach 2013 den österreichischen Meistertitel der Männer erobert. Die Wiener gewannen am Dienstag mit 86:60 (45:38) das vierte...

Der Deutsche setzt sich in vier Sätzen gegen Carlos Alcaraz durch und steht bei den French Open zum zweiten Mal nach 2021 unter den besten Vier.

Über viele Jahre ist es das beliebteste Essen in deutschen Kantinen. Doch in der Corona-Pandemie muss die Currywurst ihren Spitzenplatz räumen. Zum zweiten Mal...

2020 wurde Christian Lüth fristlos als Sprecher der AfD-Fraktion entlassen. Dann wollte ihn ein Abgeordneter wieder in den Bundestag zurückbringen. Der aber...

Als die 32-Jährige das erste Mal das Dressur-Derby in Hamburg gewann, hatte sie noch einen anderen Namen.

China hat zum zweiten Mal in diesem Jahr Flugzeuge losgeschickt, um seinen Anspruch auf die Insel zu untermauern. Taipeh reagiert.