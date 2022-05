Scholz bekräftigt Kritik an Störern bei Katholikentag Als Klimaaktivisten am Freitag einen Auftritt des Kanzlers störten, griff Olaf Scholz zu einem historischen Vergleich. Was hat er wirklich gemeint?

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Politik





Streit mit Klimaaktivisten: Scholz bekräftigt Kritik an Störern bei Katholikentag Als Klimaaktivisten am Freitag einen Auftritt des Kanzlers störten, griff Olaf Scholz zu einem historischen Vergleich. Was hat er wirklich gemeint?

Berliner Morgenpost vor 5 Stunden - Politik





Katholikentag: Olaf Scholz bekräftigt Kritik an Aktivisten beim Katholikentag Der Kanzler hatte sich mit einem spöttischen Kommentar gegen die Störung seiner Rede gewehrt. Klimaaktivisten verstanden seine Worte als Vergleich mit der...

ZEIT Online vor 5 Stunden - Top



Olaf Scholz bekräftigt in Brüssel Kritik an Störern bei Katholikentag Als Klimaaktivisten einen Auftritt des Bundeskanzlers störten, griff Olaf Scholz zu einem historischen Vergleich. Statt der mehrfach geforderten Klarstellung...

Spiegel vor 6 Stunden - Politik





Katholikentag: Nazi-Vergleich: Heftige Kritik von Neubauer an Olaf Scholz Heftige Kritik von Luisa Neubauer an Olaf Scholz: Warum sie dem dem Bundeskanzler vorwirft, Klimaaktivisten mit Nazis zu vergleichen.

abendblatt.de vor 1 Tag - Top



Herr Bundeskanzler, jetzt ist eine Entschuldigung fällig! Olaf Scholz deutet auf dem Katholikentag in Stuttgart einen NS-Vergleich mit der Klimabewegung an – und erntet dafür Applaus. Bei aller berechtigten Kritik an...

Welt Online vor 1 Tag - Wirtschaft